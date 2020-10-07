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Spor UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:19:49 -
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

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