UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber! 3 maç ceza verildi UEFA, Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ricardo Qauaresma'ya 3 maç ceza verdi.

UEFA, Malmö maçında doğrudan kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verdi. Ayrıntılar gelecek...

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