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UEFA'dan Avrupa’ya üçüncü lig geliyor

UEFA'nın, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından bir üçüncü lig daha kurmaya hazırlandığı, ve bu yeni ligin 2021’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:23
UEFA'dan Avrupa’ya üçüncü lig geliyor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından yeni bir lig daha geliyor. UEFA’nın, bu iki ligin ardından üçüncü bir ligi daha yürürlüğe koymaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Monaco’daki kura çekimlerinde konuyla ilgili görüşmeler yapıldığını savunan Almanlara göre Şampiyonlar Ligi’nin formatı bugünkü haliyle kalacak ancak Avrupa Ligi’nde değişikliklere gidilecek. Bunların yanı sıra bir lig daha kurulacak.

AVRUPA LİGİ'NDE TAKIM SAYISI AZALTILACAK

Avrupa Ligi’ndeki 48 takım sayısı azaltılarak Şampiyonlar Ligi’ne eşitlenecek ve kıtanın iki numaralı kupasında takım sayısı 32’ye indirilecek. Değişiklikler 2021’den itibaren hayata geçirilecek.

İSKANDİNAVYA VE DOĞU AVRUPA AĞIRLIKLI OLACAK

İskandinavya ve Doğu Avrupa ağırlıklı olmak üzere Avrupa’nın görece daha küçük ülke takımları ise kurulacak yine 32 takımlı yeni ligde mücadele edecek.

Bu yeni kurulacak ligde yayıncılık anlamında da önemli değişikliklere gidilecek ve maç yayınları sadece internet üzerinden online olarak yapılacak.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:23
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