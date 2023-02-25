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Spor UEFA’dan Arda Güler’e büyük sürpriz
Spor

UEFA’dan Arda Güler’e büyük sürpriz

UEFA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 18 yaşına giren Arda Güler'in doğum gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 13:54:00 -
UEFA’dan Arda Güler’e büyük sürpriz

Fenerbahçe ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler 18 yaşına girdi. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı da yıldız futbolcunun doğum gününü kutladı.

Genç oyuncudan Geleceğin yıldızı olarak bahsedilen tweette "Arda Güler bugün 18 oldu." ifadelerine yer verildi.

 
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