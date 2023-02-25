UEFA’dan Arda Güler’e büyük sürpriz
UEFA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 18 yaşına giren Arda Güler'in doğum gününü kutladı.
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UEFA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 18 yaşına giren Arda Güler'in doğum gününü kutladı.
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