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UEFA Yılın 11'i adaylarını açıkladı! İşte o liste...

UEFA Yılın 11'i adaylarını internet sitesinden yayınladı. 50 adayın bulunduğu listede Real Madrid'den 9, Barcelona'dan 7, Atletico Madrid ve Liverpool'dan ise 6'şar oyuncu kendine yer buldu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:42
UEFA Yılın 11'i adaylarını açıkladı! İşte o liste...

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; futbolseverler, Avrupa'da 2018 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2019'a kadar oy verebilecek.

50 adayın bulunduğu listede, Real Madrid'den 9 futbolcunun yer alması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılardan kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Marcelo, Ramos, Varane, orta sahada Casemiro, Isco, Kroos, Modric ve forvette Bale yılın 11'ine aday gösterildi.

Barcelona 7, Atletico Madrid ve Liverpool 6'şar oyuncu ile Real Madrid'in ardından listede en fazla futbolcusu yer alan takımlar oldu.

UEFA Yılın 11'i adayları şöyle:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Keylor Navas (Real Madrid), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba, Gerard Pique, Samuel Umtiti (Barcelona), Giorgio Chiellini (Juventus), Jose Gimenez, Diego Godin, Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kostas Manolas (Roma), Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane (Real Madrid), John Stones (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Kevin de Bruyne, David Silva (Manchester City), Eden Hazard, N'Golo Kante (Chelsea), James Milner (Liverpool), Saul Niguez (Atletico Madrid), Dimitri Payet, Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Miralem Pjanic (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona)

Forvet: Gareth Bale (Real Madrid), Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar (PSG), Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo (Juventus), Edin Dzeko (Roma), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane, Muhammed Salah, Roberto Firmino (Liverpool), Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:42
  1. UEFA Yılın 11
  2. UEFA
  3. Barcelona
  4. Atletico Madrid
  5. Liverpool
  6. Real Madrid

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