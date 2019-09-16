UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2019-2020 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.



İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.



Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupaya uzanamadı.





- 40 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.



Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.





- Finalistler ve kupa sayıları



Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM FİNAL KUPA Real Madrid 16 13 Milan 11 7 Liverpool 9 6 Bayern Münih 10 5 Barcelona 8 5 Ajax 6 4 Inter 5 3 Manchester United 5 3 Juventus 9 2 Benfica 7 2 Nottingham Forest 2 2 Porto 2 2 Celtic 2 1 Hamburg 2 1 Steaua Bükreş 2 1 Marsilya 2 1 Chelsea 2 1 Borussia Dortmund 2 1 Feyenoord 1 1 Aston Villa 1 1 PSV Eindhoven 1 1 Kızılyıldız 1 1 Atletico Madrid 3 0 Valencia 2 0 Reims 2 0 Fiorentina 1 0 Eintracht Frankfurt 1 0 Partizan 1 0 Panathinaikos 1 0 Leeds United 1 0 Saint-Etienne 1 0 Borussia Mönchengladbach 1 0 Club Brugge 1 0 Malmö 1 0 Roma 1 0 Sampdoria 1 0 Bayer Leverkusen 1 0 Monaco 1 0 Arsenal 1 0 Tottenham Hotspur 1 0

- Rekor İspanyolların





1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.



İspanya ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransa, Romanya, İskoçya ve Yugoslavya takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL İspanya 18 29 İngiltere 13 22 İtalya 12 28 Almanya 7 17 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 1 6 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1

- Finaller



Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:



