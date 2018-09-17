UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor

Devler Ligi’nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak.

Türkiye’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019’da İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

YARIN

19.55 Barcelona - PSV

19.55 Inter - Tottenham

22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain

22.00 Monaco - Atletico Madrid

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

22.00 Kızılyıldız - Napoli

22.00 Schalke 04 - Porto

19 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova