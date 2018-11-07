UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

D Grubu'nda Galatasaray, Alman temsilcisi Schalke 04'e konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti. Grubun diğer mücadelesinde ise Porto, sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Napoli ile deplasmanda karşılaştı. PSG'nin 45+2. dakikada Juan Bernat'nın attığı golle öne geçtiği karşılaşma, 63. dakikada Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-1 berabere tamamlandı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Inter karşısında 83. dakikada Malcom'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın 4 dakika sonra Icardi ile eşitliği sağladığı maç 1-1 sona erdi.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 33. dakikada Saul Niguez ve 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

B Grubu:

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-1

Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda): 2-1

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray: 2-0

Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 4-1