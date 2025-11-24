  • İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor! 2 günde 18 maç oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. Temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları, yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

26 Kasım Çarşamba:

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)​​​​​​​

 

