Spor

Adana Demirspor 2 sene önce Avrupa kupalarında oynuyordu! Şimdi icralık oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan Adana Demirspor’un başı sıkıntıdan kurtulmuyor. 2 sene önce ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil eden Mavi Şimşekler şimdi de icralık oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor. Yaklaşık 1 yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen kulüp personeli, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu.

Polis eşliğinde tesislere gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemlerine başladı. Maddi sorunların uzun süredir çözülemediği kulüpte sessizlik dikkat çekti.

Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

2021 yılında şirketleşen lacivert mavililer aynı yıl Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti. Güney ekibi, yaptığı transferler ve elde ettikleri başarılarla 2023 yılında da Türkiye’yi UEFA Konferans Ligi’nde temsil etmişti.

