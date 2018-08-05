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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupalarında kura heyecanı yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi yarın yapılacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:31
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupalarında kura heyecanı yarın

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.  

KURA ÇEKİMİ TSİ 13.00'TE BAŞLAYACAK

"Şampiyonlar rotası" ve "Lig rotası" şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Lig rotasında yer alan eşleşmeler, Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri ise TSİ 14.30'da belli olacak. 

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:31
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ
  2. UEFA
  3. PLAY OFF

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