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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları saat kaçta?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları saat kaçta?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde kimler eşleşti? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:54:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları saat kaçta?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakalarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde hangi takımlar eşleşti?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?  Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 5 Nisan ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

5 Nisan Salı

22.00 Benfica- Liverpool               CBC Sport, Exxen

22.00 Manchester City-Atletico Madrid                 CBC Sport, Exxen

6 Nisan Çarşamba:

22.00 ​​​​​​​Chelsea-Real Madrid         CBC Sport, Exxen

22.00 Villarreal-Bayern Münih   CBC Sport, Exxen

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