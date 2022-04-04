UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları saat kaçta?
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde kimler eşleşti? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakalarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde hangi takımlar eşleşti?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 5 Nisan ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
5 Nisan Salı
22.00 Benfica- Liverpool CBC Sport, Exxen
22.00 Manchester City-Atletico Madrid CBC Sport, Exxen
6 Nisan Çarşamba:
22.00 Chelsea-Real Madrid CBC Sport, Exxen
22.00 Villarreal-Bayern Münih CBC Sport, Exxen