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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maç fisktürü

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında heyecan dorukta.UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta karşılaşmaları8 Kasım Perşembe günü saat 18:50’de Fenerbahçe – Anderlecht maçı ile başlayacak. Son maç ise 23.00’de Real Betis - Milan maçı olacak. Dördüncü hafta maçlarında yarın 12 grupta 24 takım karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maç fisktürü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maç fisktürü

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında heyecan dorukta.  UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta karşılaşmaları  8 Kasım Perşembe günü saat 18:50’de Fenerbahçe – Anderlecht maçı ile başlayacak. Son maç ise 23.00’de Real Betis - Milan maçı olacak. Dördüncü hafta maçlarında yarın 12 grupta 24 takım karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maç fisktürü

Maaç saati: 18.50 Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)

18.50 Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

20.55 Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya)

20.55 Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.55 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.55 Genk (Belçika) - Beşiktaş

20.55 Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç)

20.55 Akhisarspor - Sevilla (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.55 Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan)

20.55 BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre)

23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg)

23.00 Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya)

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
  1. Fenerbahçe - Anderlecht maçı
  2. Astana - Jablonec maçı
  3. Rapid Wien - Villarreal maçı
  4. Spartak Moskova - Rangers maçı
  5. Genk - Beşiktaş maçı
  6. Akhisarspor - Sevilla maçı
  7. UEFA Avrupa Ligi maçları

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