UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 4. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, yarın deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak.
Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.
Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne
20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps
20:45 Zrinjski - Häcken
20:45 Lech Poznań - Lausanne-Sport
20:45 Omonoia - Dinamo Kiev
20:45 Raków - SK Rapid
20:45 Sigma Olomouc - Celje
20:45 Universitatea Craiova - Mainz
20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
23:00 Breidablik - Samsunspor
23:00 Aberdeen - Noah
23:00 Fiorentina - AEK Atina
23:00 Drita - Shkëndija
23:00 Rijeka - AEK Larnaka
23:00 Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
23:00 Legia Warszawa - Sparta Praha
23:00 Strazburg vs Crystal Palace
23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk