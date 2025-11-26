  • İSTANBUL
Spor UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 4. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, yarın deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak.

Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek.

Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne

20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

20:45 Zrinjski - Häcken

20:45 Lech Poznań - Lausanne-Sport

20:45 Omonoia - Dinamo Kiev

20:45 Raków - SK Rapid

20:45 Sigma Olomouc - Celje

20:45 Universitatea Craiova - Mainz

20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

23:00 Breidablik - Samsunspor

23:00 Aberdeen - Noah

23:00 Fiorentina - AEK Atina

23:00 Drita - Shkëndija

23:00 Rijeka - AEK Larnaka

23:00 Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio

23:00 Legia Warszawa - Sparta Praha

23:00 Strazburg vs Crystal Palace

23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk

