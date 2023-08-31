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Spor Uefa Konferans Ligi: Kartal gruplarda: Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kiev'i tahtından etti...
Spor

Uefa Konferans Ligi: Kartal gruplarda: Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kiev'i tahtından etti...

Yeniakit Publisher
2023-08-31 22:53:00 -
Uefa Konferans Ligi: Kartal gruplarda: Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kiev'i tahtından etti...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş 3-2’nin rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 1-0 yenerek gruplara adını yazdırdı.

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier’in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.

18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier’den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley’in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut’a çarparak oyun alanına geri döndü.

27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov’un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Gedson’un pasında Aboubakar’ın şık çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı şut ağlara gitti: 1-0
ÖNE ÇIKAN VİDEO

83. dakikada Kiev’de topun başına geçen Andriyevski’nin serbest vuruşu kaleci Mert’te kaldı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Temsilcimiz Beşiktaş Konferans Liginde gruplara kaldı.

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