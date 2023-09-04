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Spor Uefa isim listesinde süre doluyor
Spor

Uefa isim listesinde süre doluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-04 23:53:00 -
Uefa isim listesinde süre doluyor

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül tarihi itibariyle sona ermiş, ülkemizde ise bu tarih 15 Eylül olarak duyurulmuştu. İşte ülkemizde son gün gerçekleşen transferler

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül tarihi itibariyle sona ermiş, ülkemizde ise bu tarih 15 Eylül olarak duyrulmuştu.
UEFA'da isim listesinin son günü 4 Eylül saat 23.59 olmasından dolayı Avrupa'da boy gösterecek kulüplerimiz için bugün transfer hareketliliği yaşandı.

İŞTE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN TRANSFERLERİ

Galatasaray, Tottenham'dan Davinson Sanchez'i 9,5 Milyon Euro karşılığında transfer ederken, ve Tanguy Ndombele'yi 1 yıllığına kiraladı ve bu isimlerini federasyona bildirdi.
Beşiktaş ise Manchester United'dan 29 yaşındaki stoper Eric Bailly'in ismini federasyona iletti, transferin detayları önümüzdeki saatlerde netleşecek.

Fenerbahçe'den ise henüz transfer sesi gelmedi..

Özellikle ön libero için yıldız isimlerin gündemden düşmediği Fenerbahçe'de bu mevki transferi için henüz hareketlilik yaşanmadı. Bu mevki için transfer yapılmazsa kış transfer sezonuna kadar listeye oyuncu ekleyemeyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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