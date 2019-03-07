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UEFA Genel Sekreterler Toplantısı İstanbul'da yapıldı

- TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı:"Yakın ve titiz çalışarak, birlik olarak, bizi geleceğe taşıyacak düşünce ve dinamik fikirler geliştireceğimize eminim"

07 Mart 2019 Perşembe 13:18
UEFA Genel Sekreterler Toplantısı İstanbul'da yapıldı


İSTANBUL (AA) - UEFA üyesi 55 ülke federasyonunun genel sekreter ve profesyonellerinin katıldığı UEFA Genel Sekreterler Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF ev sahipliğinde Four Seasons Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılış törenine, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra UEFA'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Servet Yardımcı, UEFA'nın yeni dönemdeki stratejilerinin değerlendirildiği toplantının açılışında konuşma yaptı.

Aleksander Ceferin'in ikinci kez başkan seçilmesinin ardından UEFA üyesi 55 ülke federasyonunun ilk kez İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan Servet Yardımcı, "İstanbul'da daha önce bulunan ve bugün bizimle olan büyük çoğunluğunuzu tekrar misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyor ve aynı zamanda ilk defa İstanbul'a gelenlere de en içten ve samimi dileklerimle 'Hoş geldiniz' diyorum. Güzel şehrimiz İstanbul'dan, halkımızın sıcaklığından ve tabii ki fantastik yemeklerimizden zevk alacağınızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa futbol ailesi olarak UEFA'nın birlik ve dayanışma içinde çalışmasına ve saygın kimliğini korumaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Servet Yardımcı, "Bugün önümüzde çok dolu ve heyecan verici bir gündemimiz bulunuyor. Yakın ve titiz çalışarak, birlik olarak, bizi geleceğe taşıyacak düşünce ve dinamik fikirler geliştireceğimize eminim. Burada keyifli zaman geçirmenizi dilerim. Faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirip İstanbul'dan güzel anılar ve birçok yeni dostluklar ile ayrılacağınızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:18
  1. Futbol
  2. Servet Yardımcı
  3. UEFA

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