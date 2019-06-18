0553 313 94 23

UEFA eski başkanı Platini gözaltına alındı

UEFA’nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın ev sahipliğinin Katar’a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:53
UEFA eski başkanı Platini gözaltına alındı

UEFA’nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın ev sahipliğinin Katar’a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.


2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, bu sabah Fransa’da gözaltına alındı. Platini’nin 2020 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi’ne götürüldüğü öğrenildi.


Katar’ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar’a verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin iltihabından öldü
    1. Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin..
    2. Devrilen motosikletin sürücüsü..
    3. Kuzey Makedonya’dan Yıldırım’a destek
    4. ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye..
    5. Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar..
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı
    8. HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör..
    9. “Mahallede Şenlik Var” panayırı ile..
    10. Kanserle mücadele okulu
    11. Red Bull Reign'e milli takım damgası
    12. Kartal Belediyesi’nden okullara araç..
    13. AB mahkemesinden Alman otoban ücreti..
    14. 2002’den bu yana sebze üretimi 5..
    15. Döviz kurları
    16. TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki..
    17. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı,..
    18. Çankaya’da köşe bucak temizlik
    19. Sakarya, KickBoxing Şampiyonlar Ligi..
    20. Eskişehirspor kamp için Varşova’ya..
    21. Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2..
    22. Düğün konvoyunda makas ve ters şerit..
    23. İkiz pehlivanlar "sizden iyi güreşçi..
    24. Fiyatlar yerinde sayıyor, nakdi olan..
    25. Manisa’da fuhuş operasyonu
    26. Çankaya’da 32 mahallede asfalt..
    27. "Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık..
    28. Şuhut’ta zararlı haşerelere karşı..
    29. "Tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi..
    30. En büyük proje kurban bayramı öncesi..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı