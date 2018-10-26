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UEFA duyurdu! Fenerbahçeli Frey de var...

Fenerbahçeli futbolcu Frey, Anderlecht maçında gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:28
UEFA duyurdu! Fenerbahçeli Frey de var...

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynadığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Michael Frey UEFA’da haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

Dün oynanan müsabakada gösterdiği performansla taraftarı kendine hayran bırakan İsviçreli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın yıldızı yarışmasında Munas Dabbur, Ruben Loftus Cheek ve Giovani Lo Celso ile yarışıyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:28
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