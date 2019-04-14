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Seçim 2019 Sayfası

UEFA Başkanı Ceferin'den Hüsnü Güreli'ye ziyaret

14 Nisan 2019 Pazar 18:17
UEFA Başkanı Ceferin'den Hüsnü Güreli'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'yi ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic de yer aldı.

Güreli, Aleksander Ceferin'e günün anısına plaket verdi. Radenko Mijatovic ise Hüsnü Güreli ve Kadir Kardaş'a hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:17
  1. Ceferin
  2. Futbol
  3. Hüsnü Güreli
  4. SÜPERLİG

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