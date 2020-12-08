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Spor UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
Spor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:18:14 -
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

ANKARA (AA) - Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.

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