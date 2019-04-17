UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor - Turnuvada son 4'e kalan takımlar, yarın yapılacak çeyrek final rövanş karşılaşmaları sonrası belirlenecek

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 4'e kalacak takımlar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve ilk maçların skorları şöyle:

Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya) (1-0) Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz) (2-4)

Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya) (3-1)

Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) (0-2)

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