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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ne zaman başlıyor?
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ne zaman başlıyor?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turunun ilk maçları ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için ter dökecek takımların maçlarının ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale yükselen takımlar ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:44:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ne zaman başlıyor?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turunun ilk maçları ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için geri sayım başladı. Yarın yapılacak olan 8 karşılaşmayla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlamış olacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale yükselen takımlar ne zaman belli olacak?

18 Mart tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu şu şekilde;

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

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