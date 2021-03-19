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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Slavia Prag maçında insanlık dışı faul!
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Slavia Prag maçında insanlık dışı faul!

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Rangers-Slavia Prag son 16 turu rövanş maçına, ev sahibi ekipten Kemar Roofe'nin rakip kaleciye yaptığı faul tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:03:00 -

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers, Slavia Prag'ı konuk etti. Çekya'da ilk maç 1-1 sonuçlanmış ve Rangers avantajı cebine koymuştu. Ancak rövanşta konuk ekip Rangers'a soğuk duş aldırdı.

14. dakikada Peter Olayinka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Slavia Prag, 74. dakikada Nicolae Stanciu ile skoru 2-0'a getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Rangers turnuvaya veda ederken Slavia Prag ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Rangers maçı 10 kişi tamamladı, Ondrej Kolar sedyeyle çıktı

İskoç ekibi Rangers, Slavia Prag karşısında iki oyuncusunu kaybetti. Kemar Roofe 61. dakikada kaleciye yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görürken kaleci Ondrej Kolar sahayı sedyeyle terk etti.

 

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