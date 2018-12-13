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UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, I Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.
13 Aralık 2018 Perşembe 22:50
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:50
Beşiktaş
Futbol
I Grubu
Malmö
UEFA Avrupa Ligi
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