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Spor UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
Spor

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:28:00 -
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, evinde İspanya ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Ansgar Knauff, Barcelona'nın golünü 66. dakikada Ferran Torres attı. Eintracht Frankfurt'ta Tuta, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Portekiz'in Braga takımı, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı 40. dakikada Abel Ruiz'in golüyle 1-0 yendi.

İngiltere ekibi West Ham United ile Fransa'nın Olimpik Lyon takımı arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Ev sahibi West Ham United, 52. dakikada Jarrod Bowen'ın golüyle 1-0 öne geçse de konuk ekip 66. dakikada Tanguy Ndombele'nin golüyle skoru eşitledi. West Ham Unitedlı Aaron Cresswell, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabakaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.

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