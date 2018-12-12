UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı





ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Beşiktaş, I Grubu'nda İsveç temsilcisi Malmö'yü 20.55'te Vodafone Park'ta konuk edecek. İtalyan hakem Luca Banti'nin yöneteceği karşılaşmada, siyah- beyazlı ekibe alacağı beraberlik, gruptan çıkması için yeterli olacak.

J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan son sıradaki Akhisarspor ise Belçika'nın Standard Liege takımıyla karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele, 20.55'te başlayacak.

D Grubu'ndan ikinci olarak çıkmayı garantileyen Fenerbahçe de Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler H Grubu'nda Lazio-Eintracht Frankfurt, Hüseyin Göçek ise C Grubu'nda Kopenhag- Bordeaux maçında düdük çalacak.



Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:





20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Rangers (İskoçya)



20.55Villarreal (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya)

20.55 Lazio (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.55 Olympique Marsilya (Fransa) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.55 Genk (Belçika) - Sarpsborg (Norveç)

20.55 Beşiktaş - Malmö (İsveç)

20.55 Akhisarspor - Standard Liege (Belçika)

20.55 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Jablonec (Çekya)



20.55 Rennes (Fransa) - Astana (Kazakistan)

20.55 Vidi (Macaristan) - Chelsea (İngiltere)

20.55 PAOK (Yunanistan) - BATE (Belarus)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Zürih (İsviçre)

23.00 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Rosenborg (Norveç)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Zenit (Rusya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Bordeaux (Fransa)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Anderlecht (Belçika)

23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Fenerbahçe

23.00 Arsenal (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Vorskla Poltava (Ukrayna)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Milan (İtalya)

23.00 Dudelange (Lüksemburg) - Real Betis (İspanya)