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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. 2018-2019 Süper Lig sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Trabzonspor'un rakibi Çekya'nın Sparta Prag takımı oldu. Peki, Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:28
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. 2018-2019 Süper Lig sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Trabzonspor'un rakibi Çekya'nın Sparta Prag takımı oldu. Peki, Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçı deplasmanda oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 8 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşmanınsaati ve yayın bilgileri henüz belli olmadı.

İkinci maç ise Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Sparta Prag rövanş maçı ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak?

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:28
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