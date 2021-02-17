UEFA Avrupa Ligi maçları tarihi! UEFA Avrupa Ligi maçları başladı mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde büyük heyecan yaşanıyor. Son 32 turunda birbirinden önemli maçlar yapılacak. Bu maçlarda öne çıkanlar ise Real Sociedad-Manchester United, Lille-Ajax, Benfica-Arsenal karşılaşmaları. Lille'de gözler milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın performansına çevrilmiş durumda. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu heyecanı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edilecek. Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde rövanş karşılaşmalarından sonra belirlenmiş olacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

20.55 Real Sociedad (İspanya) – Manchester United (İngiltere)

20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)