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Spor UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta?
Spor

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselen Villareal ve Manchester United karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Yarı finalde rakiplerini eleyen Villarreal ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi kupası için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, söz konusu karşılamanın ne zaman, nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi finali nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:24:00 -
UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta?

Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi’nin 2020-2021 yılı kupasının sahibi, İngiliz ekibi Manchester United ile İspanyol ekibi Villareal arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Söz konusu final karşılaşması için geri sayım başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi finali nerede yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? 

UEFA Avrupa Ligi final müsabakası, 26 Mayıs tarihi TSİ 22.00’da başlayacak. Manchester United ile Villareal arasında yapılacak olan müsabaka Polonya’nın Gdańsk kentinde bulunan Gdansk Stadyumunda oynanacak. Söz konusu karşılaşma, beIN Sports haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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