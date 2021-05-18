UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselen Villareal ve Manchester United karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Yarı finalde rakiplerini eleyen Villarreal ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi kupası için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, söz konusu karşılamanın ne zaman, nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi finali nerede yapılacak?