  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri
Spor

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşlemleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Peki, Avrupa Ligi'nde hangi takım kimle eşleşti? Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2021-02-26 15:39:00 -
UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 26 Şubat Cuma günü İscsviçre7nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 11 Mart, ikinci maçları ise 18 Mart’ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

Ajax - Young Boys

Dynamo Kiev - Villarreal

Roma - Shakhtar Donetsk

Olympiakos - Arsenal

Dinamo Zagereb - Tottenham

Manchester United - Milan

Slavia Prag - Rangers

Granada - Molde

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’ye savaş açan ülkede ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk
Dünya

Türkiye’ye savaş açan ülkede ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk

Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çeken Yunanistan'da çok sayıda askere koronavirüs bulaşması orduda krize neden oldu.
Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı
Dünya

Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kuran'daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönünde karar vererek büyük ..
Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'
Ekonomi

Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'

Ekonomist Ali Ağaoğlu, dolar kuru ve altındaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay