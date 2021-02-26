UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşlemleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Peki, Avrupa Ligi'nde hangi takım kimle eşleşti? Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 26 Şubat Cuma günü İscsviçre7nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 11 Mart, ikinci maçları ise 18 Mart’ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri | Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri
Ajax - Young Boys
Dynamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar Donetsk
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagereb - Tottenham
Manchester United - Milan
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde