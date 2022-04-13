UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 14 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Futbolseverler ise Avrupa Ligi rövanş maçlarının ne zaman hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi’nde yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final maçlarının ne zaman başlayacağını, yarı finalde kimlerin rakip olacağını merak ediyor. Peki, Avrupa Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları 14 Nisan'da oynanacak ve yarı finale kalan 4 ekip belli olacak. Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.
14 Nisan Perşembe
19.45 Atalanta-Leipzig (1-1) CBC Sport, Exxen
22.00 Barcelona- Eintracht Frankfurt (1-1) CBC Sport, Exxen
22.00 Olimpik Lyon-West Ham United (1-1) Exxen
22.00 Rangers- Braga (0-1) Exxen
Yarı final eşleşmeleri
Leipzig-Atalanta \ Braga-Rangers
West Ham- Lyon \ Frankfurt-Barcelona