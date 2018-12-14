0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi

Bayer Leverkusen, Zürih, Salzburg, Celtic, Zenit, Slavia Prag, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Arsenal, Sporting Lizbon, Real Betis ve Olympiakos son 32 turuna yükseldi

14 Aralık 2018 Cuma 01:12
UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları da tamamlandı.

Tur atlamayı garantileyen Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında oynadığı D Grubu son maçından eli boş döndü. Sahadan 1-0 galip ayrılan Spartak Trnava'nın golünü, 41. dakikada Kubilay Yılmaz attı.

F Grubu'nda Olympiakos, sahasında Milan'ı 3-1 yenerek gol averajıyla 2. sırayı aldı ve rakibini turnuvanın dışına itti.

Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği C Grubu'ndaki Kopenhag-Bordeaux müsabakası ise konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son maçların ardından A Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Zürih, B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, son 32 turuna çıktı.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Zürih (İsviçre): 1-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5

 

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2

Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1

 

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0

Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1

 

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0

 

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0

 

F Grubu:

Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0

Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:12
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürsel Tekin'dem 'İmamoğlu' isyanı: Benden daha iyi bilen yok!
    1. Gürsel Tekin'dem 'İmamoğlu' isyanı:..
    2. Eski Milletvekili Aras için TBMM'de..
    3. Quaresma en hırçın dönemini..
    4. AK Parti'de dijital kampanya çalışması
    5. "Yabancıya satışta yılı 6 milyar dolar..
    6. Yazıcıoğlu davasında flaş karar!..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018..
    8. BKM Express’le Migros ve..
    9. Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi..
    10. Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    11. e-Devlet'te bir hizmet daha!
    12. Husilerden Kaşıkçı çağrısı! 'Esir..
    13. Bakan altını olanlara müjdeyi verdi!
    14. Quaresma, Beşiktaş'ta daha hırçın
    15. "Kamu görevlisinin hediye almaması..
    16. Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de
    17. ANALİZ - Fransa'da basın özgürlüğü..
    18. Malezya'da muhalefet partisi UMNO'dan..
    19. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    20. Somali'de gösteri ve çatışmalarda en..
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi