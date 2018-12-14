UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi
Bayer Leverkusen, Zürih, Salzburg, Celtic, Zenit, Slavia Prag, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Arsenal, Sporting Lizbon, Real Betis ve Olympiakos son 32 turuna yükseldi14 Aralık 2018 Cuma 01:12
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları da tamamlandı.
Tur atlamayı garantileyen Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında oynadığı D Grubu son maçından eli boş döndü. Sahadan 1-0 galip ayrılan Spartak Trnava'nın golünü, 41. dakikada Kubilay Yılmaz attı.
F Grubu'nda Olympiakos, sahasında Milan'ı 3-1 yenerek gol averajıyla 2. sırayı aldı ve rakibini turnuvanın dışına itti.
Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği C Grubu'ndaki Kopenhag-Bordeaux müsabakası ise konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son maçların ardından A Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Zürih, B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, son 32 turuna çıktı.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan)-Zürih (İsviçre): 1-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5
B Grubu:
Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2
Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0
Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1
D Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0
E Grubu:
Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0
F Grubu:
Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0
Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1
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