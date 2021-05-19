UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir? Konferans Ligi'ne Türkiye'den hangi takımlar katılacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir ne zaman başlayacak? Beşiktaş’ın çifte kupayla sezonu tamamlamasının ardından 2021-2022 sezonunda Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil edecek ekipler belli oldu. Peki, yeni kurulan Konferans Ligi’ne hangi takımlar gidecek?

Konferans Ligi'ne Türkiye'den hangi takımlar katılacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar netleşti.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile ikinci Galatasaray, Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla lig üçüncüsü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Lig dördüncüsü Trabzonspor ile beşinci Demir Grup Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, "Devler Ligi"nde doğrudan gruplarda mücadele edecek. Ancak siyah-beyazlıların eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak. Chelsea, "Devler Ligi"ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna elemelerde play-off etabından başlayacak.

Ligi averajla 2. sırada bitiren Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadeleye 2. eleme turundan dahil olacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiltere temsilcisi Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz ekibinin kazanması durumunda 1 eleme turu eksik oynayacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne giden Süper Lig üçüncüsü Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için play-off turunu geçmeye çalışacak.

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Trabzonspor üçüncü eleme turu, Demir Grup Sivasspor da ikinci eleme turundan katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA'nın Avrupa kulüp düzeyinde 2021-22 sezonu itibarıyla düzenlemeyi planladığı futbol turnuvasıdır. Takımların turnuvaya katılımı, kendi liglerindeki ve kupalarındaki performansa göre belirlenecektir. Taslak olarak "Avrupa Ligi 2" isimlendirilmişti.

Turnuva, 2021-22 sezonunda başlaması planlayıp, seviye olarak UEFA Avrupa Ligi'nin alt seviyesinde yer alacak ve UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 32 takıma düşürülecek. UEFA Konferans Ligi öncelik olarak, UEFA listesindeki daha çok takımın Avrupa kupalarına katılımını sağlamak için düzenlenecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Şampiyonlar Yolu - Lig Yolu eleme sistemine benzer bir eleme turu olacak fakat Şampiyonlar Ligi'nin tersine olan takımlar, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaybedenler direkt olarak Konferans Ligi'nin Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.

Lig Yoluna katılacak olan takımlar ise UEFA turnuvalarında elde edilen UEFA katsayılarına göre belirlenecektir.

İlk 5 sırada yer alan liglerden bir takım

6. ve 15. sırada yer alan liglerden ikişer takım

16. ve 51. sırada yer alan liglerden üçer takım

52. ve 54. sırada yer alan liglerden ikişer takım

55. sırada bulunan ligden bir takım

Lihtenştayn Futbol Federasyonunun yerel bir lige sahip olmadığından dolayı, Lihtenştayn Futbol Kupasını kazananı yer alacak.

UEFA futbolunun bu yeniden yapılanmasına dayanarak hiçbir lig, kıta futboluna 2021-24 arasından önce olanlardan daha fazla takım göndermeyecek ve turnuva esasen mevcut Avrupa Ligi turnuvasının en alt derecesinde olacak.