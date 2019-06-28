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UEFA açıkladı! Avrupa kupalarından men edildi

UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan'ı bu sezon UEFA organizasyonlarından men etti.

28 Haziran 2019 Cuma 22:35
UEFA açıkladı! Avrupa kupalarından men edildi

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. AC Milan'ın yerine İtalya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde Torino temsil edecek.

UEFA'nın bugün Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili kararını da açıklaması bekleniyor. 

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) yapılan açıklamada, UEFA tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:35
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