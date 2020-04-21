  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

UEFA, 55 ülke federasyonu ile görüştü

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması tavsiye edildi - Liglerin geleceğine ilişkin kararlar, 23 Nisan'daki toplantının ardından duyurulacak

2020-04-21 17:36:50 -
UEFA, 55 ülke federasyonu ile görüştü

ANKARA (AA) - UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.

Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı