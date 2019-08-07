0553 313 94 23

UEDAŞ’ta bayrak değişimi

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
UEDAŞ’ta bayrak değişimi

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) genel müdürlüğüne Gökay Fatih Danacı getirildi.


Gökay Fatih Danacı, 2007 yılından beri şirketin çeşitli departmanlarında yönetici olarak görev yaptı. Son 7 yılda da Çanakkale’de başarıyla işletme müdürlüğü görevini yürüten Danacı, yönetim kurulu kararı ile genel müdürlüğe atandı.


UEDAŞ’tan yapılan açıklamada, şirket politikalarının aynen devam edeceği vurgulanırken, yeni genel müdürün müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları geliştirerek sürdürmeyi hedeflediği ifade edildi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3.2 milyon aboneye hizmet veren UEDAŞ elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, kültür ve sanat gibi faaliyetlere de destek vererek vatandaşın hayatına dokunan işlere imza atıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rana Tavansensis kurbağası için Denizli’de seferberlik ilan edildi
    1. Rana Tavansensis kurbağası için..
    2. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    3. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    4. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    5. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    6. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    7. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    8. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    9. Şeker hastalığından ameliyatla..
    10. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    11. Sumbas’ta beton yol çalışması
    12. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    13. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    14. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    15. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    16. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    17. Uzlaştırma rekor kırdı
    18. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    19. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    20. Başkan Büyükkılıç’tan KASKİ’ye Hayırlı..
    21. Böyle anne olmaz olsun! Elini matkapla..
    22. Parkinson hastasının beynine pil..
    23. Benzine 28, motorine ise 20 kuruş..
    24. Tatvan’da öğrencilere astronomi eğitimi
    25. Kurban Bayramında et tüketimine dikkat
    26. 18 yaşındaki genç kızın korkunç ölümü
    27. Konya’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı..
    28. Bu kili meyve ve sebzelerine atan..
    29. Kaynakçılar da mesleği öğretecek çırak..
    30. Gebze zabıtasından bayram denetimi
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”