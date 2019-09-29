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Udinese Bologna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 6. hafta

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Udinese Bologna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

29 Eylül 2019 Pazar 12:43
Udinese Bologna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 6. hafta

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese sahasında Bologna'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Udinese Bologna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Udinese Bologna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Udinese Bologna Serie A 6. hafta maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Mücadele BeIN Connect'ten naklen yayınlanacak.

İtalya Serie A 6. hafta fikstür

Juventus 2-0 SPAL

Sampdoria 1-3 İnter

Sassuolo 1-4 Atalanta

Napoli - Brescia

Lazio-  Genoa

Udinese - Bologna

Lecce - Roma

Parma - Torino

Milan - Fiorentina

Cagliari - Verona

İtalya Serie A puan durumu

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:43
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