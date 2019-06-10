Ucuz ve taze gıdanın adresi üretici pazarı

Bursa’nın 16 ova köyünde yetiştirilen ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak maksadıyla Osmangazi Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Üretici Pazarı, vatandaşlara taze sebze ve meyveleri ucuza yeme fırsatı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üretici Pazarı projesi, Bursalılar tarafından büyük rağbet görüyor. Armutköy Mahallesi’nde 21 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Üretici Pazarı’nda, ovada bulunan her köyün 10 metrekarelik satış ünitesi yer alıyor. Köylüler, bu satış noktalarında yetiştirdikleri ürünleri tüketiciye ucuz fiyatlarla satıyor. Sebze ve meyve fiyatlarının artış gösterdiği son günlerde vatandaşlar, alışveriş için üretici pazarını tercih ediyor. Üretici Pazarı’na gelerek alışveriş yapan vatandaşların yüzü, fiyatların uygunluğu karşısında gülerken, Osmangazi Belediyesi’ne bu güzel uygulama için teşekkür ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ova köylerimizde yetişen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak maksadıyla iki yıl önce Üretici Pazarı projemizi uygulamaya koyduk. Bu pazarda ova köylerimizin her biri için ayrı satış üniteleri yer alıyor. Köylülerimiz kendilerine ait bölümlerde köylerinde yetiştirdiği ürünlerin satışını yapıyor. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturuyoruz. Aracılar ortadan kalktığı için Üretici Pazarı’nda fiyatlar her zaman vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Bilhassa sebze meyve fiyatlarının artış göstermesinin ardından buradaki satışlarda da artış oldu. Burası, bir nevi Bursa’nın tanzim satış noktası oldu. Vatandaşlarımızı Üretici Pazarı’na gelerek hem taze hem de ucuza sebze ve meyve almaya davet ediyorum” dedi.