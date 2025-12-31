  • İSTANBUL
Uçuşu olanlar dikkat! THY'nin 50 seferi iptal edildi

Uçuşu olanlar dikkat! THY'nin 50 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yurdun doğu ve iç kesimlerinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

 

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları internet adresinden ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

