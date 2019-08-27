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Uçurumun kenarındaki çöpleri AKUT ekibi temizledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurum ve dik yamaçlarda biriken çöpler, AKUT ekibi tarafından toplandı

27 Ağustos 2019 Salı 15:20
Uçurumun kenarındaki çöpleri AKUT ekibi temizledi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurumun kenarındaki ve yamaçlardaki çöpler, bu bölgelere dağcılık ekipmanıyla inen Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince temizlendi.

Marmaris Belediyesi, AKUT ve ilçedeki 5 yıldızlı bir otelin personelinden oluşan gönüllü temizlik ekibi, Turunç Mahallesi'nde çöp topladı.

Dik yamaç ve uçurum kenarlarındaki temizlik çalışmaları AKUT'un dağcılık eğitimi almış personeli tarafından gerçekleştirildi.

Bellerinden halatlarla bağlanarak zorlu arazi şartlarında çevre temizliği yapan AKUT üyeleri, ilginç görüntüler oluşturdu.

Dağcılık ekipmanı kullanan AKUT ekiplerinin ip teknikleriyle iniş yaptığı Seyir Tepesi mevkisindeki 10 metrekarelik alandan cam şişe, poşet, atık yiyecek, pet şişe, izmarit, karton, kağıt, peçete gibi atıklardan oluşan 13 torba çöp çıkarıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin temiz kalması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, bu nedenle de yaz sezonu boyunca değişik kurumlarla birlikte çöp toplama etkinlikleri yaptıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:20
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