Uçurumun kenarında mahsur kalan keçi kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AKUT gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı.19 Şubat 2019 Salı 18:29
Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvancılık yapan Hasan Gökçe'ye ait bir keçi, Üçtepe Mahallesi'nde yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumun kenarında mahsur kaldı.
2 gün boyunca keçiyi arayan Gökçe, daha sonra uçurumun kenarında keçiyi buldu. Kendi başına keçiyi kurtaramayacağını anlayan Hasan Gökçe, AKUT ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden 5 AKUT gönüllüsü ve 2 itfaiye görevlisi, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Halatlarla sarp kayalardan aşağı inen ekipler, yatay geçiş yöntemi ile ulaştıkları keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
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