Uçurumun kenarında mahsur kalan keçi kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AKUT gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvancılık yapan Hasan Gökçe'ye ait bir keçi, Üçtepe Mahallesi'nde yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumun kenarında mahsur kaldı. 2 gün boyunca keçiyi arayan Gökçe, daha sonra uçurumun kenarında keçiyi buldu. Kendi başına keçiyi kurtaramayacağını anlayan Hasan Gökçe, AKUT ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden 5 AKUT gönüllüsü ve 2 itfaiye görevlisi, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Halatlarla sarp kayalardan aşağı inen ekipler, yatay geçiş yöntemi ile ulaştıkları keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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