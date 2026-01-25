  • İSTANBUL
Uçurumun eşiğinden döndü! Bucak'ta korkunç kaza

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlanarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobilin uçuruma düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 32 HZ 582 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü. Otomobil sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü uçurumdan çıkarılırken ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

