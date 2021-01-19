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Aktüel Uçuruma yuvarlandı, yalın ayak 600 metre yürüyüp yardım istedi
Aktüel

Uçuruma yuvarlandı, yalın ayak 600 metre yürüyüp yardım istedi

Antalya'da içinde 3 kişinin bulunduğu muz yüklü kamyonet, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan çıkmayı başaran yaralı adam, yalın ayak 600 metre uzaklıktaki eve giderek yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:47:00 -
Uçuruma yuvarlandı, yalın ayak 600 metre yürüyüp yardım istedi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Ayrıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz tüccarı İbrahim Baysal'ın (66) kullandığı 07 UF 527 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İbrahim Baysal ile yolcular Gülseren Yiğit (44) ve Ahmet Yiğit (46) yaralandı. Seslerini kimseye duyuramayan yaralılardan Ahmet Yiğit, 2 saat süren uğraş sonrası kamyonetten güçlükle çıkıp yalın ayak 600 metre yürüyerek gittiği evdeki vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Durumu ağır olan İbrahim Baysal ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer iki yaralıyı Ahmet Tekin adlı vatandaş otomobiliyle hastaneye getirdi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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