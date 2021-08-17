Afganistan’da Taliban, başkent Kabil’e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini terk etti. Afganistan’dan gelen haberlerin ardından sosyal medyada ise Uçurtma Avcısı kitabı konuşulmaya başlandı. Peki, Uçurtma Avcısı kitabının konusu ne?

Uçurtma Avcısı kitabı konusu | Uçurtma Avcısı kitabı yazarı kim?

Afganistan doğumlu ABD'li yazar Halit Hüseyni'nin Uçurtma Avcısı isimli kitabı 2003 yılında yayımlandı. Pek çok dile çevrilen kitap New York Times'ın en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Kitapta, Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinden bir Peştun olan Emir isimli çocuğun hikâyesi anlatılmaktadır

Uçurtma Avcısı’nda, birlikte büyüyen Emir ve Hasan adlı iki çocuğun hikayesi anlatılıyor. İki çocuk, ait oldukları sınıflar bakımından birbirinden çok farklı şartlarda büyüyor. Emir’in babası, Afganistan’ın varlıklı ve tanınmış kişileri arasında yer alıyor. Hasan’ın babası ise Emir’in babasının yanında hizmetkar olarak çalışıyor.

Hasan Emir’e koşulsuz şartsız bir sevgi ve bağlılık duyarken, Emir onu sürekli aşağılıyor. Bir gün Uçurtma Şenliği’nde Hasan’ın Emir’i mutlu etmek için yaptığı bir fedakarlık, çok kötü bir olayla sonuçlanıyor. Emir ise bu olaya şahit olmasına rağmen müdahale etmek için adım atmıyor. Dahası, Hasan’a karşı düşmanca tavırlarına devam ediyor.

Afganistan’da Sovyet işgalinin başlamasıyla bölgede yaşayan birçok kişi gibi Emir ve babası da ABD’ye göç ediyor. Burada babasıyla birlikte eski hayatından daha yoksul bir halde yaşayan Emir, Hasan’a yaptığı eziyetler yüzünden sürekli vicdan azabı çekiyor. Ve günün birinde Hasan’a dair bir haber alıp apar topar Afganistan’a dönüyor. Emir’in burada öğrendikleri ise hikayenin akışını baştan sona değiştiriyor.

Öte yandan 2007 yılında kitap, sinemaya uyarlandı.