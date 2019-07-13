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Üçüncü köprü çıkışında kamyon alev alev yandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir çöp toplama kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:52
Üçüncü köprü çıkışında kamyon alev alev yandı

Çöp toplama kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeBeykoz yönüne seyreden bir çöp toplama kamyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, Riva Bozhane,Yavuz Sultan Selim ve Maden itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Çöp toplama kamyonu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:52
  1. Riva Bozhane
  2. Yavuz Sultan Selim
  3. Maden itfaiye
  4. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  5. Beykoz
  6. itfaiye ekipleri

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