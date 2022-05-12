Üçüncü ittifak kuruluyor! İşte katılacak partiler...

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 7 parti tarafından üçüncü bir ittifakın daha kurulacağını duyurdu. Uğur, kurulacak olan ittifakın adını da açıkladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken AK Parti, MHP, BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın kıyasıya yarışı sürüyor. Anket sonuçlarında Millet İttifakı bir adım daha önde giderken, siyaset arenasına üçüncü bir ittifakın daha katılacağı öne sürüldü. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur bugünkü köşe yazısında, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin yeni bir ittifak kuracağını iddia etti.

5 parti arasında temaslar sürüyor

"Yeni bir ittifak yolda ve görüşmeleri neredeyse tamamlandı" diyen Uğur, "Bu ittifaka eklenecek yeni partilerle de görüşmeler sürüyor. Sayı tamamlanınca yakında açıklanacak. Şu anda ittifaka katılan partilerin sayısı prensipte varılan anlaşmayla 5’i buldu, ama iki yeni partinin daha ekleneceği, bu konuda temasların da devam ettiği haberini aldım." ifadelerini kullandı.

İttifakın adı belli oldu

İttifakın adının "BÜYÜK ANADOLU İTTİFAKI" olacağını belirten Uğur, şu anda ittifak içerisinde "Adalet Partisi (Vecdet Öz), Anavatan Partisi (İbrahim Çelebi), Genç Parti (Hakan Uzan), Bağımsız Türkiye Partisi (Hüseyin Baş)" olduğunu belirtti.

2 parti sonradan dahil olacak

Memleket Partisi'nin dün teşkilatlanmalarını tamamlayarak seçime katılma hakkı kazandığını hatırlatan Uğur, " Ümit Özdağ’ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ise gereken örgütlenme yeterliliğini sağlayamadı. Zafer Partisi’nin 2022 Ocak ayına kadar vakti var, bu süre içinde teşkilatlanmasını tamamlayabilir. Ümit Özdağ önceki gün Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz ile bir araya geldi. Sığınmacılar konusu revize edilerek aralarında bir anlaşmaya vardıkları duyumunu aldım. Yani altıncı parti olarak Zafer Partisi şimdiden eklenebilir. Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü ve dün seçime katılma yeterliliği açıklanan Memleket Partisi de bunların içinde. Temasların sürdüğü bilgisi geldi bana." dedi.