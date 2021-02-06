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Gündem Üçüncü ihracat treni Çin'e gidiyor! Herkes Özlem Gürses'i arıyor!
Gündem

Üçüncü ihracat treni Çin'e gidiyor! Herkes Özlem Gürses'i arıyor!

Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'da kaldığı yalanıyla rezil olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, üçüncü ihracat treninin Çin'e doğru ilerlemesiyle ortadan kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:58:00 - 2021-02-06 17:00:49

Ankara'dan Çin'e uğurlanan üçüncü ihracat treni, akıllara ilk ihracat treni hakkında yaptığı algı operasyonuyla rezil olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses'i getirdi.

Çin’e giden üçüncü ihracat treni 29 Ocak’ta Ankara’dan hareket etti. Bor madeni yüklü ihracat treni Anadolu’yu geçerek bu gece saatlerinde Kars Garı’na vardı.

Çin'e giden tren 7 bin 792 kilometre yol kat edecek

Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Demir İpek Yolu ile 15 gün sonra Çine ulaşacak olan tren, 7 bin 792 kilometre yol kat edecek.

Öte yandan Ankara’dan çıkan ve ilk durağı Kayseri olan Çin treninin bütün güzergahı Demiryolları personelleri tarafından fotoğrafları ve videoları çekilerek sosyal medyada paylaşılıyor.

Özlem Gürses'in Çin ihracat treni yalanı

TCDD’nin Çin ihracat trenini sosyal medyadan paylaşması akıllara Özlem Gürses’in ilk ihracat treniyle ilgili yaptığı algı operasyonunu getirdi.

Özlem Gürses, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Aralık'ta uğurlanan, Ankara’dan Çin’e gönderilen ilk ihracat treniyle ilgili Halkalı’da kaldığı yalanını ortaya atmıştı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses’in 'tren Halkalı'ya geri döndü' yalanını söylemesinin üzerine TCDD her duraktan fotoğraf ve konum paylaştı.

Dalga konusu oldu

TCDD'nin paylaşımlarının ardından Özlem Gürses sosyal medyada bombardımana tutularak dalga konusu oldu.

Gürses, söylediği yalanın patlamasının ardından özür dilemek yerine işi arsızlığa vurarak çektiği başka bir videoda 'Trene bakıyordum. Bu arada Çin treni Çin'e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. TCDD Taşımacılık işi gücü bıraktı, bana her yerden konum atıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

 

Özlem Gürses'ten ses yok!

Üçüncü treninin Çin'e doğru yola çıkmasıyla sosyal medya kullanıcıları Özlem Gürses'e seslendi. Özlem Gürses'ten ise henüz yeni bir video gelmedi!

Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

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