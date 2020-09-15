Üçüncü çeyrekte yüksek büyüme bekleniyor

Buğra Kardan

Hükümetin gerek pandemi döneminde gerekse yeni normalde devreye aldığı tedbirler sayesinde iç ve dış talep canlanıyor. Ekonomik aktivitenin güçlenmesi, üretime de ivme katıyor.

Çarklar hızlandı

Öyle ki temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4.4 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0.9 düşüş kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde temmuzda madencilik sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken; imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 5.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8.4 yükseldi. Söz konusu ayda imalat sanayii endeksi yüzde 8.6, madencilik endeksi yüzde 5.4, elektrik, iklimlendirme üretimi sektörü endeksi yüzde 6,4

Cirolar yükseldi

Üretime paralel olarak şirketlerin cirolarında da ibre yukarı yönlü. Nitekim takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksinde temmuzda yıllık bazda yüzde arttı. Yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksinde 20.2, inşaat ciro endeksinde yüzde 14.9, ticaret ciro endeksinde yüzde 32.9 artış; hizmet ciro endeksinde ise yüzde 12.5 azalış gözlendi. Toplam ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11.7 arttı. Aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 12.1, inşaat ciro endeksinde yüzde 11.5, ticaret ciro endeksinde yüzde 11.4, hizmet ciro endeksinde yüzde 11.9 artış görüldü.

AVM’ler hareketli

Hayatın normalleşmesi AVM’leri hareketlendirdi. Buna bağlı olarak AVM perakende ciro endeksi, temmuzda hazirana göre yüzde 33.5 artışla 303 puana ulaştı. AVM’lerde metrekare açısından kiralanabilir alan başına düşen cirolar temmuzda İstanbul’da bin 281 lira, Anadolu’da bin 70 lira olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısı arttı

Temmuzda ziyaret sayısı endeksi, hazirana nazaran yüzde 37.2 artarak 59 puana yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD) verilerle ilgili yapılan açıklamada normalleşme adımları çerçevesinde 11 Mayıs itibarıyla AVM’lerin kademeli olarak açılmaya başlandığı hatırlatıldı. Markaların güçlenmeye, iddialarını arttırmaya başladıklarına dikkat çekilen açıklamada “AVM yatırımcılarımız, zor durumda olan perakendecisine haziranda olduğu gibi temmuzda da imkânları ölçüsünde destek vermeyi sürdürdü” denildi.

Toparlanma devam edecek

Ekonomistler de sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın ağustos ayında devam edeceğini belirtti. Ayrıca “Kredi kanallarının açılması yatırım iştahını kabartabilir, üretimde ivmeyi arttırabilir. Bu ivme ülkemizin 2020’yi büyümeyle tamamlamasına imkân tanıyabilir” öngörülerini paylaştı.

Durum yataya döndü

Yeni Akit’e konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova ise Türkiye’nin toparlandığının vurgulayarak, ve perakende tarafından rakamlar fena değil. Ama tipi toparlanma dönemi kapandı. yataya döndü” dedi. ekonomik aktivite devam etmesi perakende satışların artmasının da 2020 büyümesine pozitif katkı sunacağının altını çizdi. Arzova, Türkiye’nin bu seneyi yüzde eksi 1.5 ya da eksi 1’le kapatacağını sözlerine ekledi. Yatırım stratejistleri de Türkiye’nin V şeklinde toparlandığını pek çok ülkeye örnek olduğunu dikkat çekti. İlaveten toparlanma üçüncü çeyrekte kaliteli ve kuvvetli büyümemizi mümkün kılacaktır” görüşünü dile getirdi.

Üreticilerimizin emeklerine sağlık

Verilerin iyileşmesi ekonomi yönetimini memnun etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hem sanayi üretiminin hem de perakende satış hacminin hissedilir oranda arttığına işaret etti. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ülkemizin geleceğine güvenen, inan üreticilerimizin ellerine, emeklerine sağlık” ifadesini kullandı.

Varank: Pozitif ayrışma sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuz ayı sanayi üretiminin yüz güldürdüğünü söyledi. Varank, “Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk üçte yerimizi Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. Üçüncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz” yorumunu yaptı.