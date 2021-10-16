Uçuklara doğal çözüm

Uçuk, dudak, ağız veya diş etinde yaralar ile ortaya çıkan bir mikrobik enfeksiyondur. Uçuk yaraları genellikle dudak ve çevresinde kümeler halinde yerleşmiş içi sıvı dolu ağrılı kabarcıklar şekilde ortaya çıkar. Bununla birlikte dil de dahil olmak üzere cilt üzerinde herhangi bir yerde ortaya çıkabilirler.

Dudakta uçuk neden çıkar?

Uçuk, viral kaynaklı bir cilt enfeksiyonudur. Uçuğa neden olan virüs, enfeksiyon için daha çok dudak ve ağız çevresindeki bölgeleri tercih eder. Bu virüs dudaklarda, diş etlerinde, dilde, ağzınızın çatısında ve yanak iç kısımlarında ağrılı yaralara neden olur. Uçuk yılın farklı dönemlerinde sıklıkla tekrarlayabiliyor. Fakat uçukla mücadele etmek, düşündüğünüzden daha kolay. İşte uçuğunuzu kısa sürede geçirebilecek birkaç öneri…

Sarımsak, güçlü bir doğal antimikrobiyal etkiye sahiptir ve iyileşme süresini kısaltmaya yardımcı olabilir.

Yoğurt, elma sirkesi, lahana turşusu gibi probiyotik yiyecekler bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirir. Düzenli olarak tüketilirse uçuk çıkması önlenebilir.

Limon balsamı, bir krem veya konsantre merhemdir ve uçuk için etkili bir bitkisel ilaçtır.

Ekinezya, en güçlü bağışıklık sistemi uyarıcılarından biridir ve uçukları önlemek için tam olarak ihtiyacınız olan şeydir.

E Vitamini cildi rahatlatarak uçuk kaynaklı ağrı ve rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olabilir.

Çinko oksit içeren kremler ve çinko takviyeleri uçuğa iyi gelir.

Uçuğun iyileşmesini hızlandırmak C vitamini açısından zengin gıdalar tüketilebilir.

Aloe vera jeli, uçuk yaraları gibi cilt koşullarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Nane ve çay ağacı yağları, bu yağların erken aşamalarda uygulandığında yaraların gelişmesini engelleyebileceğini göstermiştir.

Dudak uçuğunu geçirmek için evde uygulayacağınız en etkili karışım ise limon ve karbonattır.

Yapılışı

Limon ve karbonatı karıştırarak elde edeceğiniz karışımı dudak uçuğunuza sürün. Limon ve karbonat karışımı günde en az 2 defa yapabilirsiniz.